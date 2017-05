ESCLUSIVA TMW - Matera, Auteri si sarebbe dimesso

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Possibile colpo di scena in casa Matera. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, il tecnico Gaetano Auteri avrebbe rassegnato le dimissioni, probabilmente per alcune incomprensioni con la società. In questo momento il patron Columella sarebbe in riunione con la squadra per tentare di far tornare sui propri passi il tecnico di Florida. Seguiranno sviluppi.