ESCLUSIVA TMW - Matera, Di Lorenzo piace in B e in A: Chievo e anche Venezia

Tante attenzioni per Giovanni Di Lorenzo, difensore classe '93 del Matera. Il giocatore toscano - gestito dalla Green Soccer Team - dopo una stagione su ottimi livelli, sembra pronto per il salto: è seguito in B e in A. Piace al Venezia e al Foggia, ma è tenuto in seria considerazione anche dal Chievo.