ESCLUSIVA TMW - Matera, non solo Sottil. Piacciono Zeman e Pancaro

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Il Matera è alla ricerca di un tecnico per la prossima stagione e starebbe sondando diverse piste. La più importante porta ad Andrea Sottil che dovrebbe lasciare il Siracusa dopo un'ottima annata. L'ex difensore però non è l'unico nome che piace in casa biancoazzurra, secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com il club segue infatti anche Karel Zeman, nell'ultima stagione alla Reggina, e Giuseppe Pancaro, fermo dal marzo 2016 dopo l'esperienza al Catania.