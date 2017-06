ESCLUSIVA TMW - Matera, offerta del Craiova per Ingrosso

© foto di Emanuele Taccardi/TuttoMatera.com

Gianmarco Ingrosso, difensore classe '89 in forza al Matera piace anche all'estero. Per lui dall'Italia si sono mosse negli ultimi tempi Catania e Pro Vercelli ma nelle ultime ore è spuntata anche l'ipotesi Craiova. Il club romeno - dove adesso è approdato Devi Mangia in panchina - ha formulato un'offerta per il suo acquisto