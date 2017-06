ESCLUSIVA TMW - Matera, pronto un biennale per Sciamanna

Fonte: Luca Bargellini

Guarda alla Serie D il Matera, che starebbe pensando a Jacopo Sciamanna per l'attacco: per il classe '90, proveniente dalla Correggese in Serie D, è pronto un biennale.

Mancano solo gli ultimi dettagli per il ritorno del calciatore tra i professionisti, dopo quattro stagioni tra i dilettanti.