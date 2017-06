ESCLUSIVA TMW - Maurizi: “Final Four ad alto contenuto tattico. Parma favorito"

© foto di Prospero Scolpini/TuttoLegaPro.com

L'allenatore Agenore Maurizi intervistato da Tuttomercatoweb.com ha parlato della Final Four di Lega Pro e della scelta di adottare un sorteggio integrale senza teste di serie: “Come sempre il verdetto del campo è insindacabile, quello è l'unico e vero giudice e ca rispettato. In semifinale sono arrivate quattro squadre che per mezzi tecnico-tattici, fisico e mentalità hanno meritato di giocarsi la promozione in Serie B. Saranno partite di altissimo contenuto tattico”.

Chi vede in finale?

“L'Alessandria esprime un gioco di ripartenza abbastanza valido e organizzato, con calciatori veloci sugli esterni. La Reggiana è una squadra che fa dell'entusiasmo la sua qualità migliore . Il Parma ha qualità tecniche sopra la media, il Pordenone a mio avviso è una squadra molto organizzata. Credo che la finale sia Parma-Alessandria, anche se i piemontesi mi sembra siano usciti esausti dai supplementari, ma anche la Reggiana li ha giocati”.

Lecce-Alessandria ha fatto discutere sul sistema di sorteggio senza teste di serie

“Credo che sia giusto così, quando c'è un regolamento che stabilisce un ordine preciso, ci si deve attenere a quello. Tutto può essere rivistone migliorato, ma per adesso a me piace così”.

Secondo lei c'è una sorpresa in queste semifinali?

“Non credo, ma se proprio dobbiamo metterne una dico la Reggiana perché ha battuto il Livorno che era la mia favorita”.

Chi andrà in Serie B?

“Credo il Parma”.