ESCLUSIVA TMW - Maurizi: "La Lupa può salvarsi. Play off? Occhio al Livorno"

© foto di Prospero Scolpini/TuttoLegaPro.com

Il tecnico Agenore Maurizi ai microfoni di Tuttomercatoweb.com ha parlato delle gare di play out e play off di Lega Pro partendo dalla Lupa Roma, sua ex squadra: “La Lupa è una signora squadra, per qualità tecniche non doveva fare i play out. Credo che nonostante il risultato dell'andata non sia un risultato così scontato. Si tratta comunque di due ottime squadre”.

Come vede invece il Prato?

“Il Prato è sicuramente più squadra, non me ne voglia mister De Petrillo, che affettuosamente saluto, ma dovrà fare insieme alla sua squadra la partita della vita per salvare la categoria”.

Secondo lei quali sono le sorprese stagionali? E quali le delusioni?

“Una è la Lucchese dove ha fatto un gran lavoro il ds Obbedio, in una situazione non facile e poi il Cosenza, grande rivelazione di questi play off, direi anche di stare attenti ai calabresi. Il Matera invece è una delusione, mentre Parma, Alessandria e Lecce sono certezze. Tutti gli incontri dei play off saranno comunque incerti e vedremo se Alessandria e Parma avranno recuperato mentalmente le delusioni del campionato”.

Come vede la sfida fra salentini e piemontesi?

“È un bel duello per storia e per valori tecnici. È difficile fare un pronostico, le due squadre si equivalgono e non è possibile pronosticare un risultato, anche perché, hanno cambiato tecnici tutt'e e due a fine campionato”.

Infine chi è la sua favorita?

“Credo che il Livorno avendo recuperato tutti i calciatori possa fare il colpaccio e andare in finale. Dall'altra parte se non succedono sconquassi tecnici, credo che il Parma vada in finale, anche se Cosenza o Pordenone non siano clienti facili. In questa partita vorrei fare gli in bocca al lupo a Bulevardi e De Agostini, calciatori protagonisti della salvezza dell'Ischia di due anni fa”.