ESCLUSIVA TMW - Melini: "Salvi per il sesto anno. Sogno Parma-Santarcangelo"

© foto di Claudia Marrone/TuttoLegaPro.com

47 punti per il Santarcangelo, che sogna di chiudere in bellezza il proprio campionato. Ne abbiamo parlato con Oberdan Melini, ds dei romagnoli: "Per la sesta stagione consecutiva ci siamo salvati senza passare dai playout. Quest'anno addirittura con cinque giornate di anticipo, anche con una penalizzazione di due punti".

Quanto pesa la mano di Marcolin?

"Il mister è stato molto bravo adattando la squadra a una realtà nuova, rifatta dopo l'addio di Zauli. Marcolin ha avuto grandi meriti, è riuscito a trovare in fretta la giusta amalgama. Il girone era competitivo ed equilibrato, gran parte del merito va al mister e ai ragazzi. Noi abbiamo cercato di soddisfare ogni esigenza".

Due gare alla fine della stagione regolare.

"Due gare per cullare il sogno di poter lottare per un posto ai playoff. In questo momento siamo undicesimi, potremmo pensare di raggiungere un posto nelle prime dieci. Sogno un Parma-Santarcangelo".

Domenica c'è la Maceratese, poi l'Albinoleffe.

"I marchigiani sono salvi, però anche loro possono riuscire a ottenere un posto nei playoff. Con l'Albinoleffe a Bergamo sarà un vero e proprio spareggio per i playoff".