ESCLUSIVA TMW - Messina, a breve comunicato con Lucarelli: la situazione

© foto di Giuseppe Scialla

Sono ore decisive per il futuro di Cristiano Lucarelli sulla panchina del Messina. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW a breve il club peloritano dovrebbe pubblicare un comunicato congiunto con il tecnico. L'intenzione di ambo le parti, secondo le ultime ricostruzioni, sarebbe quella di rimanere insieme nonostante il pressing forte del Catania sul tecnico. Decisiva, in ogni caso, sarà l'iscrizione dei giallorossi al prossimo campionato di Lega Pro per la quale il presidente Proto si attende collaborazione dal territorio.