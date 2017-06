ESCLUSIVA TMW - Mestre, per la difesa l'obiettivo è Perna

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Mestre è al lavoro per allestire una squadra solida ed esperta per affrontare il campionato di serie C. Per la difesa l'obiettivo è rappresentato da Armando Perna, reduce da un campionato alla Maceratese e a lungo punto di forza del Modena di cui è stato anche capitano. Classe '81, è un elemento che potrebbe fare da guida a tutto il gruppo allenato da Zironelli.