ESCLUSIVA TMW - Mestre, rinnovo in arrivo per il difensore Fabbri

© foto di Alessio Lamanna

Dopo la promozione in Lega Pro il Mestre è al lavoro per costruire una squadra all'altezza del nuovo campionato. Fra le conferme ci sarà sicuramente Alessandro Fabbri, difensore centrale classe '90. In mattinata infatti c'è stato un incontro fra il direttore sportivo del club Enrico Busolin e l'agente del calciatore Emanuele Benvenuti che ha prodotto l'accordo per il prolungamento di un altro anno del giocatore con il club lagunare.