ESCLUSIVA TMW - Mestre, Zironelli con vari estimatori: entro dieci giorni la scelta

Mauro Zironelli, tecnico che quest'anno ha conquistato l'approdo in Lega Pro con il Mestre interessa a vari club. Il suo lavoro è stato apprezzato e adesso il suo nome è tenuto ben presente dagli addetti ai lavori. L'ex giocatore viola è chiaramente molto legato al Mestre ma più di una società ha preso concrete informazioni su di lui. Il Vicenza ad esempio è una possibilità (ma in particolare soprattutto se dovesse esserci un cambio di proprietà), così come piace al Pordenone e anche all'Alessandria e al Padova. Entro dieci giorni il quadro sarà chiaro e arriverà una decisione definitiva.