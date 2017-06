ESCLUSIVA TMW - Mestre, Zironelli: "Pronto a restare. Ruolo all'inglese? No"

Mauro Zironelli, tecnico del Mestre nepromosso in Lega Pro, parla a TMW per spiegare la sua situazione e il proprio futuro. Chiarendo anche una serie di voci che erano emerse sul suo conto: "Dopo due settimane di riflessione mi incontrerò col presidente Serena nel fine settimana e parleremo del futuro. Credo che non ci saranno problemi, dal momento che le situazioni che mi si sono presentate sono per adesso ingarbugliate e poco chiare. Sul mio eventuale ruolo all'inglese, da qualcuno ipotizzato e insinuato (si era parlato di supporto manageriale, ndr), posso dire che è alquanto fuori luogo in Italia".