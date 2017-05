ESCLUSIVA TMW - Modena, Caliendo guarda al futuro: “O la B o mi levo di mezzo"

© foto di Federico Gaetano

Il presidente del Modena Antonio Caliendo ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb.com della salvezza della squadra arrivata con una giornata d'anticipo: “Si tratta di una salvezza che ha il sapore della promozione e se fossimo stati più attenti nel girone d'andata avremmo potuto giocarci qualcosa di più. Ora dobbiamo programmare la risalita perché il prossimo anno proveremo l'assalto alla Serie B. Se non ci riusciremo mi leverò di mezzo perché non sono un uomo da Lega Pro”.

Cosa pensa della nuova classe arbitrale?

“In questa stagione ho visto tanti giovani arbitri molto validi e sto vedendo che le cose stanno cambiando. Per un periodo la classe arbitrale è stata rovinata, ma questa nuova generazione che sta emergendo in Lega Pro è molto valida e dà fiducia per il futuro”.