ESCLUSIVA TMW - Mori risponde a Fedeli: "Samb, proposta di rinnovo fuori luogo"

Trenta partite. "Finalmente". Dopo tanta sfortuna, Daniele Mori ha tenuto il coltello tra i denti e non ha mollato. "Finalmente", dice in esclusiva a Tuttomercatoweb.com, "perché dopo anni difficili, dopo degli infortuni probanti e complicati, ho giocato una stagione importante con la Sambenedettese".

Dove tutto sembra andato per il verso giusto.

"Mi sono trovato bene, è stato un ambiente bello in una piazza fantastica. E' un gruppo unito dove abbiamo raggiunto anche più di quello che pensavamo sulla carta. Tanti giovani, qualche ragazzo esperto, ma sia con Palladini che con Sanderra abbiamo lavorato ben. Mi è mancato solo il gol, peccato".

Il direttore del club, Panfili, ha detto, testuale: 'Mori è stato il primo giocatore con cui ho parlato per la riconferma e non c’è stata la condizione per poterlo trattenere, anche perché io voglio giocatori che mi mettano nella condizione di poter rimanere a San Benedetto. Ha chiesto delle condizioni economiche tali per cui non si sarebbe messo nemmeno seduto a discutere il rinnovo'.

"Non sta nè in cielo nè in terra: la Sambenedettese, da gennaio, mi aveva chiesto il rinnovo. Ho richieste in Serie B, club importanti in Lega Pro ma ho sempre dato psosibilità a San Benedetto perché mi sono trovato bene. Ho anche la ragazza di San Benedetto, quindi ho fatto il possibile per cercare di trovare una trattativa".

Che c'è stata, altro che.

"Il problema non è mio: mi hanno proposto un rinnovo alle cifre di quest'anno e mi è sembrato fuori luogo e fuori contesto. Una proposta che non ci stava, un anno solo di contratto a ventisette anni dopo aver giocato trenta partite ed essermi rimesso in gioco. Non è come dice il direttore: la trattativa è andata avanti mesi, altrimenti mi sarei alzato dalla sedia senza discuterne".