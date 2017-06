ESCLUSIVA TMW - Padalino: “Sarebbe difficile dire no al Padova"

© foto di Federico Gaetano/tuttolegapro.com

Uno dei nomi caldi per la panchina del Padova è senza dubbio quello di Pasquale Padalino, esonerato nel finale della scorsa stagione dal Lecce e ancora sotto contratto con i salentini. Intervistato da Tuttomercatoweb.com il tecnico ha aperto a un'avventura in biancoscudato spiegando però che prima deve risolvere il legame con la squadra pugliese: “Sono lusingato dall'interesse del Padova, una grande piazza, una società ben organizzata e strutturata dove si può fare sicuramente bene. Sarebbe difficile dire di no al loro progetto, ma sono legato contrattualmente al Lecce e bisogna vedere come si evolverà la situazione”.