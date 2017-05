ESCLUSIVA TMW - Paganese, Matrecano è il nuovo allenatore: accordo triennale

© foto di Francesco De Cicco/TuttoLegaPro.com

La Paganese ha un nuovo allenatore per la prossima stagione. Salvatore Matrecano, accordo triennale. L'allenatore, che in questi anni ha lavorato al punto di conquistare stima e fiducia da parte di numerosi addetti ai lavori, è stato individuato come il profilo ideale per il nuovo corso della Paganese. Una squadra chiamata a far bene e a disputare un campionato da protagonista con un allenatore ambizioso e vincente. La panchina della Paganese a Matrecano...