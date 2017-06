ESCLUSIVA TMW - Parma, gli occhi della massima serie su Mazzocchi

E' un trend affermato quello intrapreso da diversi club di serie A e che prevede il reperimento dei migliori talenti del panorama italiano anche nelle categorie inferiori. Una situazione che coinvolge anche il Parma e in particolare l'esterno classe 1995 Pasquale Mazzocchi. Sul talentuoso giocatore, di recente blindato sino al giugno 2021 dai crociati, si sta infatti sviluppando una concreta ragnatela di contatti che coinvolge diversi club di massima serie. Il direttore sportivo dei gialloblu Faggiano è al lavoro per portare a termine il progetto inaugurato con il rinnovo del ragazzo, e che potrebbe culminare con una cessione importante per uno dei profili più interessanti dell'intero campionato. Club di primo piano e neopromosse nella massima categoria hanno instaurato la trattativa con i ducali. In attesa di sviluppi imminenti.