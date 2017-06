ESCLUSIVA TMW - Pea sulla finale di Lega Pro: “Grande sfida fra 2 grandi squadre"

© foto di Jacopo Duranti/tuttolegapro.com

Il tecnico Fulvio Pea ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb.com della finale di domani fra Parma e Alessandria, finale di Lega Pro in programma alle 18 al Franchi di Firenze: “Vista la qualità delle due squadre in campo sarà certamente una partita bellissima, sotto tutti i punti di vista. Sono due squadre costruite per vincere, quindi le assenze non condizioneranno la prestazione della squadra, anche se sinceramente quelle del Parma sono pesanti. Stanno bene fisicamente e psicologicamente, con le motivazioni giuste per giocarsi la finale. - continua Pea – Il caldo influirà sui ritmi di gioco e sull'intensità delle due squadra. Pronostici? È davvero difficile farne uno perché tutte e due le squadre hanno calciatori che possono risolvere la partita in ogni momento”.

Chiudiamo con il rinnovo con la Pro Piacenza

“Mi ha fatto piacere dare continuità al proprio lavoro. È una cosa che spesso manca a noi allenatori”.