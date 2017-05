ESCLUSIVA TMW - Perugia, sirene dalla A per Nicastro. Ma il Pescara fa muro

© foto di Federico Gaetano

L'ottima stagione disputata finora da Francesco Nicastro, esterno offensivo classe '91, con la maglia del Perugia (otto reti, quattro assist in ventotto presenze) non è passata inosservata in Serie A con diverse squadre che lo vorrebbero per rinforzare i rispettivi reparti avanzati. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione Nicastro sarebbe finito sopratutto nel mirino di Chievo Verona ed Empoli, ma il Pescara – proprietario del cartellino – non vorrebbe privarsene e tenerselo per provare a risalire immediatamente in massima serie.