ESCLUSIVA TMW - Pisa, biennale per Negro

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Secondo le ultime indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, sarebbe in dirittura d'arrivo l'accordo tra il Pisa e Maikol Negro. L'attaccante classe '88, nell'ultima stagione autore di ventuno gol in quarantatré apparizioni con la maglia del Matera, firmerà un contratto biennale con opzione per il terzo anno. A breve l'ufficialità da parte del club toscano.