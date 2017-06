ESCLUSIVA TMW - Pisa sempre su Caturano

Salvatore Caturano © foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il ventiseienne centravanti del Lecce Salvatore Caturano, cannoniere giallorosso nell'ultimo campionato, è sempre nel mirino del Pisa che punta ad allestire una squadra abbastanza forte per poter tornare in Serie B. Stando alle ultime indiscrezioni i toscani non avrebbero mollato ancora la presa e vorrebbero fare un'offerta al Lecce, anche se sarà difficile arrivare a Caturano il quale è stato riscattato da poco dalla società giallorossa, che ne ha rilevato la proprietà dal Bari, però l'allenatore Gautieri lo vuole.