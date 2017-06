ESCLUSIVA TMW - Pistoiese, per la panchina c'è anche l'idea Carobbi

© foto di Federico De Luca

C'è anche l'idea Stefano Carobbi per la panchina della Pistoiese. Gli arancioni sono alla ricerca del nuovo tecnico dopo l'ultima esperienza con Gianluca Atzori e l'ex difensore viola - reduce dalla salvezza con la Colligiana - è un'ipotesi al vaglio. Carobbi peraltro è nato a Pistoia e dopo vari anni spesi tra settore giovanile viola e Serie D potrebbe portare la sua esperienza nella squadra toscana. Da non trascurare anche l'ipotesi di un suo ritorno come tecnico delle giovanili viola, magari in Primavera.