ESCLUSIVA TMW - Pistoiese, Rovini ai saluti: due richieste dalla B per la punta

Fonte: Raffaella Bon

© foto di Claudia Marrone

Sirene dalla Serie B per Emanuele Rovini (22), attaccante in forza alla Pistoiese nelle ultime due stagioni ma di proprietà dell'Udinese. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb.com, la punta - autore di dieci gol nel girone A di Lega Pro e due in Coppa Italia - interessa a Spezia e Brescia.