ESCLUSIVA TMW - Pontedera, duello con Ravenna e Feralpisalò per Marchionni

© foto di Prospero Scolpini/TuttoLegaPro.com

Dopo aver superato i problemi al ginocchio che lo hanno tenuto fuori per buona parte della stagione, Lorenzo Marchionni, esterno della Pro Piacenza, è pronto a rilanciarsi in Lega Pro. Come raccolto dalla redazione di TMW, sulle tracce dell'esterno offensivo, che ha recuperato completamente dall'infortunio, ci sono Pontedera, Feralpisalò e Ravenna.