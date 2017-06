ESCLUSIVA TMW - Pordenone, quattro club su Ingegneri. C'è anche il Cesena

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Non è passata inosservata l'ottima stagione del Pordenone in Lega Pro. Non a caso nelle ultime ore si sono accese le sirene del mercato per alcuni dei giocatori dei Ramarri. Fra questi anche Andrea Ingegneri, centrale difensivo classe 1992. Secondo quanto raccolto da TMW il ragazzo di Lugo avrebbe raccolto l'interesse di Trapani e Pisa in Lega Pro oltre a Virtus Entella e lo stesso Cesena, club che lo ha visto partire nel 2015 proprio alla volta del Friuli.