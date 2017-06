ESCLUSIVA TMW - Pres. Mestre: "Felici, Sodinha è nostro. Stadio? Portogruaro"

© foto di Alessio Lamanna

Il Mestre ha praticamente ingaggiato Felipe Sodinha, il talentuoso centrocampista ex Brescia, classe 1988. Un bel colpo per il club veneto neopromosso in serie C. Il presidente Stefano Serena ne parla con entusiasmo. "Per annunciarlo ufficialmente dovremo aspettare il tre luglio ma abbiamo raggiunto l'intesa col calciatore. Da tempo stavamo seguendo questa strada - racconta a Tuttomercatoweb.com - e ieri ho avuto l'incontro finale col calciatore. Sodinha è stato tra l'altro voluto anche dal nostro tecnico Zironelli e la società ha deciso di accontentarlo".

Sodinha può definirsi il gran colpo di mercato del Mestre?

"Tutti i giocatori sono importanti allo stesso modo, poi c'è ovviamente chi ha più qualità e chi ne ha meno o ha caratteristiche diverse. Ho visto comunque che Sodniha è in splendida forma. Contiamo di avere un giocatore idoneo e forte per la categoria e anche per le nostre ambizioni".

I vostri obiettivi quali sono?

"Cercare di guardare più verso la parte alta della classifica. Il campionato ovviamente sarà difficile, per me e per la nostra squadra è una novità: abbiamo entusiasmo ma al tempo stesso dovremo tenere i piedi per terra. Occorre restare umili. A breve intanto arriveranno altri giocatori: abbiamo mantenuto una parte della rosa dell'anno passato perché la riteniamo di buona qualità".

In chiusura lo stadio: dove giocherete?

"C'erano due opzioni. il Baracca di Mestre o il Mecchia di Portogruaro. Giocheremo a Portogruaro: avremmo dovuto adeguare il nostro impianto ma il rischio sarebbe stato quello di averlo pronto nel 2018 inoltrato. Il problema è legato alle normative in merito alla sicurezza: la Questura si era espressa in maniera negativa. E allora la scelta di Portogruaro è stata praticamente obbligata".