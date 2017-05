ESCLUSIVA TMW - Pres. Paganese: “A breve il nome del nuovo allenatore”

Fonte: Dal nostro inviato, Ivan Cardia

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Raffaele Trapani, presidente della Paganese, ha parlato a Tuttomercatoweb.com a margine dell'Assemblea di Lega Pro a Firenze. “La stagione è stata complessivamente positiva, dispiace che ai playoff siamo usciti subito. Speriamo di provarci anche nella prossima stagione. C'è un po' di delusione per l'eliminazione immediata, possiamo dire tranquillamente di aver giocato le nostre carte senza riuscire ad andare avanti. Abbiamo una squadra abbastanza giovane, abbiamo fatto bene ma è normale che ci sia un pizzico di delusione per l'eliminazione. Dall'altro lato c'è voglia di ripartire, per giocarsi i playoff anche in futuro”.

A che punto siete per il nome del nuovo allenatore? “Siamo a buon punto, per l'inizio della prossima settimana ci sarà un nuovo tecnico. Siamo in dirittura d'arrivo”.

Il Pisa è su Grassadonia, tecnico che lei ha avuto a disposizione. “L'ho avuto complessivamente per quattro anni. Credo che sia un grandissimo allenatore, per la Lega Pro ma anche per la Serie B. Non sfigurerebbe in queste due categorie, in futuro arriverà in Serie A”.

Rischio stop per la prossima Lega Pro? “Bisogna essere compatti per risolvere i problemi della categoria, così è insostenibile e lo sappiamo da anni. Bisogna creare quella sostenibilità necessaria, altrimenti adotteremo i dovuti provvedimenti”.