ESCLUSIVA TMW - Protti: "Livorno, siamo pronti. Mertens? Incredibile"

© foto di Federico De Luca

Igor Protti, club manager del Livorno, ha parlato della squadra toscana in vista dei play-off col Renate in programma domenica: "Spesso i play-off sono un terno al lotto - dice a Tuttomercatoweb.com - quest'anno ancor di più visto che sono stati ampliati a 28 squadre e ne uscirà solo una. Siamo comunque pronti e veniamo da un periodo positivo. Il campionato vero è finito e ora dobbiamo prendere spunti per riparare e migliorare i nostri errori: c'è comunque consapevolezza che abbiamo un gruppo di uomini veri e giocatori bravi. Questo ci permette di guardare al futuro con fiducia anche se non so dove poi ci porterà questa fiducia. Ma abbiamo comunque carte importanti per arrivare alle finali di firenze". Protti, da ex attaccante del Napoli ha parlato anche del grande exploit di Mertens: "Ciò che sta facendo è incredibile. In un mondo dove tutti dicono: 'io lo avevo detto', io invece dico: non lo avevo pronosticato, non mi aspettavo potesse fare una stagione del genere da centravanti. Si aveva la sensazione che rendesse al meglio quando entrava dalla panchina perchè riusciva a spaccare le partite e invece da centravanti sta facendo qualcosa di incredibile. Grande merito anche alla squadra che gioca un bel calcio e che può arrivare seconda. In questo momento ha autostima e convinzione per farcela".

