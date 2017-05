ESCLUSIVA TMW - Reggiana, Mezzina: "Felici di dare una mano alla Prima Squadra"

"Anno importante, ma ne servono almeno 3-4 per un progetto a livello giovanile"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Con tre squadre alle finali e la partecipazione alla Viareggio Cup, questo è stato sicuramente un anno particolare per il Settore Giovanile della Reggiana. Sergio Mezzina, che lo coordina, ce ne racconta i motivi: "Hai detto bene, una stagione particolare che ha compreso anche la Coppa Carnevale. A Viareggio abbiamo vissuto un bellissimo momento di confronto e crescita, ora abbiamo tre squadre alle fasi finali. Non è la cosa principale in un Settore Giovanile e lo sapiamo, ma è comunque sintomo di buona qualità. Poi abbiamo avuto anche tante convocazioni agli stage delle nazionali giovanili, per esempio quattro nell'Under 15 azzurra, dobbiamo crescere ma come primo anno di lavoro è un ottimo risultato".

Prossimo obiettivo?

"Migliorare, sempre. Alzare il livello e puntare alla crescita dei calciatori, ma visto che siamo in ballo, proveremo a giocarci le nostre carte con tutte le squadre nella fase finale".

Per Reggio Emilia è la settimana del derby: si sente anche a livello giovanile?

"Siamo nel girone col Parma nei campionati Under 17 e Under 15, ma io ricorso solo sfide molto corrette, anche grazie alla collaborazione del Parma, che ha dato una linea ben precisa alla propria academy. Certo, i ragazzi nativi di Reggio sentono forte questa rivalità, ma credo sia una cosa normale, che è il sale del calcio".

Come sempre, obiettivo dare ragazzi il prima possibile alla Prima Squadra.

"Senza dubbio e possiamo essere soddisfatti: quest'anno hanno esordito Rizzi e Rocco, rispettivamente '99 e 98', in Coppa Italia anche Mastropietro, Mecca e Demalija. Ci alleniamo in un unico centro sportivo e quindi spesso i nostri ragazzi sono aggregati ai grandi. Ci vuole tempo, un progetto del Settore giovanile ha bisogno di 3-4 anni almeno ma l'obiettivo è quello, siamo comunque sulla buona strada".