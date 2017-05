ESCLUSIVA TMW - Reggiana, Piazza: "Col Livorno dura, ma noi ci crediamo"

Do you know Livorno? La domanda viene più o meno spontanea, se dall'altra parte c'è Mike Piazza. Statunitense di Norristown, Pennsylvania, classe '68, ex star del baseball MLS, fra i migliori ricevitori nella storia di questo sport. Oggi, azionista di riferimento della Reggiana, che nei quarti di finale dei playoff di Lega Pro affronterà i labronici: "Sì, conosco il Livorno: è un club di grande tradizione, con trascorsi in A e B per molti anni. Ha una grande tifoseria, sarà difficile da affrontare".

Una sfida tra due piazze storiche del calcio italiano.

"Certo, e affronteremo un club molto rispettato. A questo punto però sappiamo che un avversario vale l'altro, che dobbiamo essere pronti a tutto".

Seguirà dal vivo le due partite?

"Sì, se il cuore regge. Ieri è stata una gara molto dura, ma giocata molto bene dai miei ragazzi. Stanno facendo bene di recente, spero continuino così".

Nello sport USA la cultura dei playoff è piu radicata che da noi. La convince la formula?

"È un modello diverso. A me piace: è un sistema difficile da affrontare, ma penso che offra il meglio di due cose. C'è chi fa bene in stagione e chi fa bene ai playoff, sono due competizioni diverse, che vanno affrontate in maniera diversa. È difficile, ma interessante. So che non è molto abituale per il calcio italiano ed europeo".

Da ex giocatore, cosa consiglierà alla squadra?

"A questo punto, di giocare insieme. Deve esserci un solo battito: quello della squadra. Ogni partita a questo punto è difficile: ieri come dicevo è stata molto dura, da tanti punti di vista. Arrivati sin qui, non c'è davvero niente da perdere, bisogna andare avanti".

Playoff a parte: è contento per il suo primo anno nel calcio italiano?

"Ho imparato tanto in poco tempo. Non è facile entrare in un business del genere: è una sfida per la squadra, per la città e per il progetto in sè. Ci sono cose che devo ancora imparare ma ora penso di avere un'idea generale di come ci si debba muovere nel futuro. Penso che la Lega stia facendo di tutto per aiutarci a veder aumentare il valore dei nostri investimenti. I miei tifosi, poi, sono spettacolari".

Ci rivedremo a Firenze?

"Spero di sì. Sarebbe bellissimo".