ESCLUSIVA TMW - Renate, riconfermato Savi in difesa

E' attesa a breve l'ufficialità per la riconferma al Renate del difensore Davide Savi, classe '95 di proprietà del Chievo Verona. Nonostante la sfortunata stagione passata, dove il calciatore è stato colpito per ben due volte da un infortunio al quinto metatarso, il club lombardo ha deciso di confermargli la fiducia, per andare anche a completare il pacchetto arretrato.