ESCLUSIVA TMW - Ricci: "Pistoiese è stato bello, ora volto pagina"

© foto di Alessio Alaimo

Il direttore sportivo della Pistoiese Nelso Ricci ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb.com della sua avventura nel club toscano e delle voci sul suo futuro: “Sono stati tre anni bellissimi, dove si sono lanciati diversi giovani. Ho trovato un presidente come pochi ce ne sono nel calcio, ma ora ho deciso di voltare pagina. - continua Ricci parlando della stagione – Ci siamo salvati con quattro giornate d'anticipo facendo giocare diversi giovani senza perdere di vista l'obiettivo che avevamo”.

Radio mercato la vuole verso la Carrarese

“Parliamo della squadra della mia città, ma al momento non ci sono stati contatti. Se dovessero chiamarmi la mia decisione sarebbe di non andare per diversi motivi”.