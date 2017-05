ESCLUSIVA TMW - Samb, ag. Mancuso: "Testa ai playoff. Il futuro a Pescara"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Ventidue gol per una stagione da assoluto protagonista per Leonardo Mancuso, attaccante della Sambenedettese. Ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com l'agente dell'attaccante classe 1992 Augusto Carpeggiani ha raccontato le soddisfazioni del campionato del numero 7 della Samb. "C'è grande soddisfazione per quanto fatto da Leonardo - afferma -, con anche l'ultima giornata di campionato giocata con la fascia di capitano al braccio. E' stato un campionato esaltante con la Samb che si è qualificata per i playoff promozione nonostante sia una neopromossa e qualche difficoltà nella seconda parte di stagione".

Adesso testa ai playoff con quali obiettivi?

"I playoff sono assolutamente imprevedibili quindi l'unica cosa da fare dare il massimo affrontando gara per gara senza pensare oltre".

Chiusi i playoff, poi, ad attendere Mancuso ci sarà il Pescara.

"Sì, con il club del presidente Sebastiani è tutto fatto. Dopo i playoff e un po' di riposo Leonardo sarà pronto per questa nuova avventura. Adesso, però, non è il momento di pensare a questo. Adesso c'è solo la Samb e i playoff da affrontare da professionista serio quale è Leonardo, con il massimo rispetto per una maglia e una società che gli hanno dato tanto".