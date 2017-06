ESCLUSIVA TMW - Sanremese, aumentano le pretendenti per Gaeta

© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport

Sembra sempre più probabile il ritorno di Marco Gaeta, attaccante classe '92 scuola Milan, in Lega Pro. Dopo il Mantova infatti altri tre club hanno messo gli occhi sull'attaccante autore di due buone stagioni in Serie D con le maglie di Inveruno e Sanremese. Si tratta, secondo quanto raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb.com di Piacenza e Pro Piacenza pronte a darsi battaglia per il promettente attaccante.