ESCLUSIVA TMW - Scazzola: "Quarti di finale equilibrati, solo il Parma è favorito"

Per parlare delle finali di play off in Lega Pro, la redazione di Tuttomercatoweb.com ha contattato in esclusiva l'ex allenatore del Siena Cristiano Scazzola:

Domenica si giocherà il ritorno dei quarti di finale play off, cosa pensa di queste gare?

"La gara tra Reggiana e Livorno sarà molto equilibrata anche se gli emiliani sono avvantaggiati grazie al 2-1 dell'andata. Peccato che ne passi una sola, perché credo che siano due squadre molto competitive. Pordenone-Cosenza è una sfida votata all'equilibrio e lo ha detto anche il risultato d'andata. Il Pordenone è una realtà solida, con una proprietà che sta facendo benissimo. Cosenza è una grande piazza, che potrebbe spingere il club all'impresa. Alessandria-Lecce è una sfida che vede due squadre meritevoli di accedere alla finale. L'Alessandria ha il vantaggio del pubblico di casa. Il Parma invece supererà la Lucchese e accederà alle semifinali. Complimenti ai toscani per quello che hanno fatto, ma i Ducali sono più forti".

Lei è favorevole a riproporre le finali a 10 squadre anche l'anno prossimo?

"Le teste di serie hanno il solo vantaggio di entrare al secondo turno. E' una scelta che è stata fatta per tenere vivo il campionato. Chi arriva secondo resta leggermente penalizzato da questa formula. Per la questione spettatori penso che sia una bella formula, come è bella l'idea di giocare tutte le ultime gare in una cornice come quella di Firenze".

Chi vede in vantaggio per accedere alle semifinali?

"Penso che siano tutte sfide equilibrate, a parte il Parma che penso sia a un passo dal prossimo turno".