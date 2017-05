ESCLUSIVA TMW - Sernicola: "Convocazione in Under 20 una gioia immensa"

Tra i 21 convocati di Alberico Evani per il Mondiale Under 20 che prenderà il via sabato 20 maggio in Corea del Sud, c'è anche Leonardo Sernicola, terzino classe '97 che lo scorso gennaio è approdato al Fondi in prestito dalla Ternana. Il talentuoso giocatore di Civita Castellana, che si è concesso ai microfoni di TuttoMercatoWeb prima di partire per questa avventura, tornerà adesso al club rossoverde che deciderà eventualmente del suo destino.

Soddisfatto di questa convocazione?

"Moltissimo, sono contento. Fisicamente penso di arrivarci bene perché mi sono preparato in questo periodo sia in palestra, sia sul campo. Ho lavorato molto con doppie sedute, anche da solo. Sono carico a pronto a disputare un ottimo Mondiale. Il mio ruolo naturale è quello di terzino destro ma posso giocare anche a sinistra".

Un bilancio di questa tua stagione?

"Intanto devo ringraziare la Ternana per avermi consentito di giocare sia nella scorsa stagione, sia all'inizio di quella attuale. Li ringrazio anche per l'opportunità di andare a Fondi così come sono grato al Fondi stesso che mi ha permesso di mettermi in mostra in un campionato importante come quello di Lega Pro, terminato peraltro con l'approdo nei play-off. E' stata un'annata positiva e ringrazio entrambi i club".