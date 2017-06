ESCLUSIVA TMW - Settimana decisiva in casa Santarcangelo per ds e mister

© foto di Claudia Marrone/TuttoLegaPro.com

In questa settimana molto probabilmente si deciderà il futuro del direttore sportivo Oberdan Melini e del tecnico Michele Marcolini in casa Santarcangelo. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb.com le parti stanno ragionando e entro la fine della settimana molto probabilmente arriveranno gli annunci in un senso o nell'altro. Sullo sfondo inoltre c'è l'ipotesi di un possibile ingresso societario con la cessione di una parte delle quote.