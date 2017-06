ESCLUSIVA TMW - Siena, Ghinassi non rinnoverà il contratto

Fonte: Luca Bargellini

Tommaso Ghinassi (30) è pronto per una nuova esperienza. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW, il difensore ex Pordenone e Prato saluterà così il Siena vista la scadenza contrattuale fissata al 30 giugno. Il suo futuro, dunque, non sarà con la Robur in quanto non rinnoverà col club toscano.