ESCLUSIVA TMW - Signorelli a De Sanctis: "Faccio calcio da anni, ora dimostri lui"

Polemiche a Mantova. Il presidente De Sanctis ha attaccato l'ormai ex ds Signorelli che nei giorni scorsi ha commentato la salvezza della squadra. "Si è preso meriti che non ha", ha dichiarato il numero uno del club a proposito del direttore sportivo. Signorelli replica attraverso TuttoMercatoWeb alle dichiarazioni del presidente del Mantova. "Sono andato a dieci giorni dalla fine del mercato, la squadra era penultima e oggi è salva. Non mi sembra che lui da presidente, stando a quello che si legge sui giornali, abbia fatto il suo dovere pienamente".

Non vi siete lasciati benissimo. Nonostante la salvezza...

"Sono stato corretto, sempre in silenzio. Dato che non ritiene che ho lavorato bene facesse la strada che pensa sia giusta, insieme al suo team manager Alessio Peroni. Faccio calcio da tanti anni, ho lavorato con un presidente serio come Aldo Spinelli per tantissimo tempo, da direttore sportivo qualcosa ho fatto... che dimostrino qualcosa anche lui e il team manager. Mi lascino tranquillo e sereno, come io ho dovuto tenere tranquilla la squadra nei periodi di difficoltà. Gli operatori di mercato sanno come sono andate le cose".