ESCLUSIVA TMW - Signorelli: "Mantova, Lega Pro salva con poco"

© foto di Alessio Alaimo

Elio Signorelli, ex ds del Mantova, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com in merito al sempre più probabile fallimento del club virgiliano: "Dispiace tantissimo, soprattutto per la salvezza ottenuta sul campo nella passata stagione. Ci sono imprenditori importanti che avrebbero potuto salvare la società, preservando la categoria e dandola poi in gestione all'amministrazione cittadina. Adesso in Serie D non ci sono certezze. Sento dire che domani vogliono iscrivere la squadra e poi speriamo che qualcuno si faccia avanti per questo milione di debito che esiste. Sarebbe assurdo per una città come Mantova vivere una situazione del genere, con il club che rischia la D ma può finire anche in Eccellenza".