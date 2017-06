ESCLUSIVA TMW - Silva: "Campobasso pagina positiva. Si può migliorare"

Non è escluso che, nonostante alcune richieste importanti in Lega Pro (dopo un interessamento del Santarcangelo c'è stato anche un sondaggio del Siracusa), il lavoro di Massimo Silva possa riprendere a Campobasso. Lì dove il tecnico lombardo è stato protagonista nel corso dell'ultima stagione portando i rossoblù ad una salvezza tranquilla. A confermarlo è lui stesso attraverso i microfoni di TuttoMercatoWeb.

In Molise un'esperienza positiva col raggiungimento degli obiettivi prefissati: ci sono possibilità di una permanenza?

"A Campobasso sono stato molto bene. E' una città dove si può lavorare in maniera proficua. Ora è essenziale che la società si riorganizzi. Non farlo sarebbe un peccato. Ci siamo salvati un mese prima della fine del campionato, in una situazione particolare. La squadra mi ha seguito molto e, appena arrivato, due vittorie consecutive in tre giorni mi hanno chiaramente agevolato. Tuttavia abbiamo avuto un buon ruolino anche dopo, facendo risultati positivi con le prime. Mi sono trovato bene anche come organizzazione ed attrezzature. Il discorso è aperto da ambedue le parti: loro vorrebbero offrirmi qualcosa di più concreto e anche io penso che si debba migliorare sotto l'aspetto degli obiettivi. Se non si potrà fare un certo tipo di discorso, declinerò. Ma sono assolutamente aperto ad una permanenza".

In Lega Pro lei ha ancora molto appeal...

"Qualche voce c'è ma è ancora tutto da definire. Anche in D si muove qualcosa. Dove c'è un progetto che mi piace, vado".

Ieri un ottimo Pordenone è stato costretto ad arrendersi al Parma: verdetto giusto?

"Al Pordenone è mancata l'"Arma" in più. Come pure Berrettoni. Entrambi avrebbero potuto far fare alla squadra un deciso salto di qualità. Ma il Pordenone non ha nulla da rimproverarsi e deve essere soddisfatto perché ha fatto una buona gara mettendo il Parma in difficoltà. Del resto è una squadra che gioca bene, formata da giocatori di qualità".