ESCLUSIVA TMW - Sottili: “Arezzo, campionato positivo ma dispiace per i playoff”

Fonte: Intervista di Raffaella Bon

© foto di Claudia Marrone

Dopo l'addio all'Arezzo, il tecnico Stefano Sottili ha parlato attraverso il microfono di Tuttomercatoweb.com. “Playout? Tranne il Catanzaro, sono stati rispettati i piazzamenti in campionato. Quindi è andato tutto secondo pronostico. Le polemiche sui gironi senza testa di serie? Chi ha fatto più punti in campionato dovrebbe sempre avere un vantaggio. La formula dei playoff di B mi sembra più corretta e rispettosa per chi ha fatto meglio in campionato”, le parole dell'allenatore che punta sull'Alessandria in occasione della sfida dei playoff di Lega Pro contro il Lecce. In merito alle altre gare, Sottili ha detto: “Se devo fare un pronostico, dico Parma, Pordenone e Livorno”. Chiusura sull'addio all'Arezzo: “Ci siamo lasciati bene, è ottimo il rapporto con proprietà, il Direttore e la squadra. Abbiamo finito al quarto posto il girone di andata e al quarto posto il campionato. Peccato per l'esito dei playoff ma il campionato è stato estremamente positivo”.