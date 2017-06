ESCLUSIVA TMW - Spadoni: "Il Lecce meritava di più. Parma in Serie B"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Per parlare dei play off di Lega Pro, la redazione di Tuttomercatoweb.com ha contattato in esclusiva l'ex direttore sportivo dell'Ancona Giulio Spadoni:

Che partita è stata Alessandria-Lecce?

"Sul piano del gioco il Lecce meritava qualcosa in più. Poi i rigori hanno dato ragione all'Alessandria che è la squadra che ha raggiunto i play off con il maggior numero di rimpianti".

E' quasi un peccato non vederle entrambe in finale...

"In tanti l'hanno chiamata 'la finale anticipata'. Peccato per il Lecce che nei play off non è mai fortunato".

Cosa ne pensa dell'eliminazione del Livorno?

"La Reggiana è una squadra molto in salute, e questo non è un aspetto da sottovalutare. Perà il Livorno aveva la partita in pugno e deve avere tanti rimpianti per questo match".

Cosa ne pensa del Pordenone?

"Il Pordenone è ormai una realtà di questo campionato, grazie a un lavoro programmato e ottimamente gestito dalla dirigenza. Hanno tante carte da giocarsi, soprattutto in fase offensiva".

Chi vede favorito per la finale e per la promozione in Serie B?

"Il girone B porta 3 squadre in semifinale e questo smentisce coloro che parlano di un livello inferiore rispetto agli altri due. Parma e Alessandria sono un gradino sopra le altre, sia per organico che per esperienza. Conteranno molto il cuore e le gambe. Faccio un in bocca al lupo a tutte, ma se devo fare un pronostico secco dico Parma in B".