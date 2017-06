ESCLUSIVA TMW - Tavano lascia Prato, ma non ha intenzione di smettere

© foto di Federico De Luca

Fra pochi giorni molti calciatori si svincoleranno dagli attuali club d'appartenenza e saranno libero di accordarsi con altre società in vista della prossima stagione. Fra questi c'è Francesco Tavano, attaccante classe '79 che nell'ultima stagione ha vestito la maglia del Prato segnando 8 reti in 29 presenze, che non ha alcuna intenzione di appendere le scarpette al chiodo. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione il giocatore al momento non ha avuto contatti per la prossima stagione, ma vuole farsi trovare pronto qualora qualcosa si muova nel futuro prossimo con, logicamente, priorità alla Serie C (come sarà ribattezzata la Lega Pro nella prossima stagione), ma senza scartare altre piste qualora non dovessero arrivare chiamate adeguate. Nonostante le 38 primavere sulle spalle e un passato importante in Serie A e B, oltre che in Liga, Tavano ha ancora voglia di giocare e regalare gol ed emozioni ai suoi nuovi tifosi.