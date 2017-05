ESCLUSIVA TMW - Tesser: "Felice di aver riportato la Cremonese dove merita"

© foto di Federico Gaetano/Tuttolegapro.com

Per la Cremonese è il momento di festeggiare. La Serie B è finalmente realtà dopo una stagione di rincorsa e grande sacrificio. "Sono molto felice per i miei ragazzi - racconta il tecnico della Cremonese Attilio Tesser ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com - ed anche per la proprietà che ha investito tanto e che cercava questo traguardo da dieci anni. La città di Cremona, poi, ha risposto in maniera eccezionale e sono felice di aver contribuito a riportarla sul palcoscenico che merita".

Una stagione ricca di successi ma anche di critiche.

"Le critiche si accettano sempre. Personalmente ho sempre pensato al lavoro e alla squadra. Quando però una squadra è seconda in classifica e poi centra anche il sorpasso le critiche si accettano ma non si comprendono. Abbiamo battuto Alessandria e Arezzo, ovvero due delle nostre rivali più forti, con prestazioni di carattere. Questo ci ha permesso di scalare posizioni con grande costanza"