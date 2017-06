ESCLUSIVA TMW - Trapani, caccia al nuovo ds: Magalini in pole, incontro in giornata

© foto di Federico De Luca

Trapani a caccia di un nuovo direttore sportivo per la prossima stagione. Incontro in giornata con l'ex Alessandria Giuseppe Magalini, è un candidato serio per sostituire Fabrizio Salvatori. Granata al lavoro per ripartire e cercare di risalire. E Magalini può essere il nuovo ds...