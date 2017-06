ESCLUSIVA TMW - Trapani, incontro con l'agente di Coronado: le ultime

© foto di Alessio Alaimo

Un incontro a Modena per definire il futuro. Questa mattina il ds del Trapani e l'agente Joao Santos hanno avuto un colloquio per definire il futuro di Igor Coronado. Il giocatore piace al Palermo che gli ha offerto quattro anni di contratto e ci pensa anche il Chievo Verona. Contatti in corso. Il Trapani studia la situazione e aspetta. Il futuro di Coronado sta per delinearsi...