ESCLUSIVA TMW - Vicenza-Boreas Capital, si attende nuovo incontro: le ultime

© foto di Vicenza Calcio

Boreas Capital e il Vicenza, trattativa destinata a partire breve. In settimana possibile un nuovo incontro tra esponenti del gruppo arabo lussemburghese e alcuni componenti del club biancorosso. Boreas vorrebbe la maggioranza della società, ma non è un'operazione facile. Il summit che potrebbe tenersi in settimana dovrebbe servire a gettare le basi di una trattativa ancora tutta da sviluppare. Giorni caldi in casa Vicenza, Boreas Capital prova a rilevare il club...