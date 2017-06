ESCLUSIVA TMW - Vicenza, Boreas detta le condizioni: obiettivo 100% delle quote

© foto di Federico Gaetano

Giorni caldi per il Vicenza. Il fondo arabo lussemburghese Boreas Capital nelle prossime ore avrà un nuovo incontro con alcuni esponenti del club biancorosso, la trattativa continua e la volontà e quella di acquisire il 100% delle quote del Vicenza. Boreas vuole l'intero pacchetto del club, altrimenti la trattativa potrebbe subire dei rallentamenti. La partita a scacchi continua, c'è in ballo il futuro del Vicenza...